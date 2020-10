Blade Runner Enhanced Edition: il codice originale è andato perso, lancio rinviato

In una lunga intervista gli sviluppatori di Nightdive Studios hanno raccontato tutte le difficoltà incontrate durante lo sviluppo di Blade Runner Enhanced Edition annunciando poi il rinvio a data da definirsi del gioco.

Sebbene infatti una data d'uscita per Blade Runner Enhanced Edition non fosse mai stata ufficialmente annunciata, la finestra di lancio era fissata per il 2020. Nell'intervista concessa alla redazione di Eurogamer però, gli sviluppatori di Nightdive hanno raccontato di essersi trovati di fronte a molte difficoltà, alcune delle quali hanno inevitabilmente rallentato lo sviluppo del remake della storica avventura.

In particolare Stephen Kick, CEO dello studio, ha affermato che "ci sono stati degli ostacoli che abbiamo dovuto superare a causa della vecchia tecnologia utilizzata dal gioco. La nostra ricerca del codice sorgente originale e delle risorse è risultata vana". Stando alle parole dello sviluppatore, il codice originale di Blade Runner sarebbe andato perso nel passaggio di Westwood (studio che ha sviluppato il titolo originale) a Electronic Arts. I ragazzi di Nightdive si sarebbero quindi trovati alle prese con processi di "ingegneria inversa", utilizzati per estrarre gli asset originali, che risulterebbero però troppo compressi per un utilizzo in tempi moderni.

Nightdive Studios ha quindi deciso di rimandare l'esordio di Blade Runner Enhanced Edition a data da destinarsi. Solo un mese fa era stato pubblicato un interessante video confronto fra le due versioni del gioco.