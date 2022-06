Blade Runner Enhanced Edition: la versione originale è inclusa in bundle

Blade Runner Enhanced Edition non è riuscito a colpire tutti nel segno, per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di creare un bundle che vi farà fare un tuffo nel passato: infatti ora sarà possibile comprare la versione remasterizzata insieme all’originale con un solo click.

Il gioco è uscito alla fine di giugno (e se vi interessa potete leggere la recensione di Blade Runner Enhanced Edition), gli sviluppatori di Westwood Studios hanno decido di riportare in auge il punta e clicca ma nel mondo moderno. Purtroppo però non è riuscito a conquistare i cuori dei giocatori, che hanno lasciato delle recensioni “per lo più negative” su Steam.

Per questo motivo la software house ha deciso di mettere in bundle la versione originale del gioco. Ma bisogna dire che questa remastered ha avuto un po’ di problemi fin dall’inizio del suo percorso: basti pensare che per la realizzazione di Blade Runner Enhannced Edition gli sviluppatori non avevano il codice originale, poiché è andato perso. Inoltre, con l’arrivo della nuova edizione su GOG, l’originale è stata rimossa e non era disponibile su Steam.

Ora però è possibile acquistare la versione originale grazie al bundle messo in vendita dai developer su Steam. Infatti, quando lancerete il gioco sulla vostra piattaforma mouse e tastiera, vi verrà chiesto se desiderate avviare Blade Runner Classic o la Enhanced Edition. La scelta è nelle vostre mani. Vi basterà puntare… e cliccare!