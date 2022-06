Blade Runner: nuovo gioco in arrivo da 110 Industries, suggerisce Tom Henderson

Stando alla nuova indiscrezione di Tom Henderson, la compagnia di sviluppo in cloud e publisher svedese 110 Industries avrebbe acquisito i diritti necessari alla realizzazione di un nuovo videogioco basato sul celebre franchise di Blade Runner.

L'annuncio sarebbe stato già effettuato internamente presso la nuova sede aperta in Svizzera dalla compagnia, e la finestra di lancio sarebbe fissata al 2025. Al momento non ci sono molti dettagli noti riguardo al progetto, ma Henderson suggerisce che il reveal pubblico del trailer cinematografico già mostrato internamente dovrebbe arrivare a breve. Questo nuovo gioco - specifica l'insider - non deve essere confuso con Blade Runner: Enhanced Edition di Westwood Studios, la versione rimasterizzata dell'avventura cult del 1997.

Il fondatore di EA Trip Hawkins è entrato a far parte di 110 Industries all'inizio di quest'anno come consulente del Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo principale di sfruttare il marchio e la cultura aziendale di 110 Industries.

"110 Industries è un'azienda davvero ambiziosa con una visione avvincente e un'entusiasmante lista di titoli in arrivo, quindi questo è un progetto in cui sono davvero entusiasta di essere coinvolto", ha dichiarato Hawkins. "Credo che abbiano il potenziale per avere un grande impatto nel settore e non vedo l'ora di fare tutto il possibile per aiutare l'azienda a far sì che accada".

110 Industries sta attualmente lavorando a diversi progetti tra cui Wanted: Dead, Red Goes Faster e Vengeance Is Mine.