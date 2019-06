Blair Witch annunciato per Xbox One e PC durante la conferenza Microsoft

Nel corso della conferenza di Microsoft in corso di svolgimento mentre vi scriviamo all'E3 2019, è stato annunciato Blair Witch per Xbox One e PC.

Il titolo verrà pubblicato il prossimo 30 agosto, ma al momento il nome del team che si sta occupando dello sviluppo risulta essere sconosciuto. Il gioco si presenta con un horror in prima persona ambientato in una foresta oscura e minacciosa. In cima a questa notizia potete ammirare il trailer condiviso in occasione dell'annuncio, che fornisce un'idea ben precisa della tipologia di gioco. A giudicare dal video, durante l'esplorazione il malcapitato protagonista potrà fare affidamento su una torcia e una videocamera. Buona visione!