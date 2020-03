Blair Witch: Bloober Team annuncia l'arrivo della versione per Nintendo Switch

Durante l'odierno Indie World di Nintendo, tra le varie novità è stato presentato un gradito porting. Boober Team ha infatti annunciato che l'avventura horror su licenza Blair Witch arriverà sulla console della grande N entro la prossima estate.

Bloober Team, lo studio di sviluppo artefice dell'acclamato titolo horror Layers of Fear, si appresta a far approdare Blair Witch su Nintendo Switch, forte della collaborazione con il colosso Lionsgate. Il titolo uscito nel 2019 su PC, Xbox One e PlayStation 4 attinge a piene mani alla tradizione cinematografica di The Blair Witch Project, storico film horror che ha tanto fatto parlare di se sul finire degli anni '90.

Anche per i giocatori di Nintendo Switch sarà quindi possibile esplorare i remoti e spaventosi angoli della Black Hill Forest, sfidando gli strani fenomeni paranormali e tenendo a bada gli scherzi della mente. Il gioco è stato classificato dall'ESBR con una M, indicando la presenza di contenuti per adulti.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio per la versione Switch, vi ricordiamo che la recensione di Blair Witch per PC, Xbox One e PlayStation 4 è già disponibile sulle pagine di Everyeye.