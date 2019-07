Blair Witch: a caccia di streghe nel nuovo gameplay del gioco horror per PC e Xbox One

I colleghi di Game Informer e i ragazzi del Bloober Team ci regalano una nuova video dimostrazione di Blair Witch, l'inquietante avventura horror inuscita a fine agosto su PC e Xbox One.

Come ammirato durante la conferenza Microsoft durante l'E3 2019, l'adozione della telecamera in soggettiva e l'utilizzo sapiente delle luci dinamiche contribuiranno ad elevare il pathos dell'esperienza di gioco. I suoni disturbanti uditi a più riprese dal nostro alter-ego e la costante sensazione di essere osservati da qualche creatura della notte faranno il resto e aiuteranno i fan del genere a tenere sempre alta l'attenzione nel corso dell'avventura che li attende a partire dal 30 agosto.

Il progetto, diversamente dalle altre esperienze offerteci dal Bloober Team con Layers of Fear e Observer, comprenderà inoltre anelli temporali e combattimenti per consentirci di spezzare il ritmo delle scene thrilling basate sull'esplorazione della foresta in cui si nasconde la spaventosa Strega di Blair.

Stando sempre agli sviluppatori del team Bloober, inoltre, il progetto potrebbe approdare anche su PS4 e Nintendo Switch in un secondo momento, presumibilmente tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2020. In compenso, su PC e Xbox One gli abbonati al Game Pass potranno scaricare "gratuitamente" l'horror Blair Witch sin dall'uscita del titolo.