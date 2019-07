Blair Witch: il gameplay comprenderà anelli temporali e combattimenti

Intervistati dalla redazione di Bloody Disgusting, Barbara Kciuk e Maciej Glomb del Bloober Team ha discusso del gameplay e della storia del videogioco horror di Blair Witch confermando la presenza dei combattimenti e degli loop temporali.

Stando a quanto riferito dalla Narrative Designer Kciuk, come suggerito dal reveal trailer di Blair Witch dell'E3 2019 ci saranno degli anelli temporali ma "tuttavia, senza rovinare nulla, lasciatemi dire che non sono dei loop in stile Ricomincio da capo (esilarante commedia del 1993 con Bill Murray, ndr). Non sono lì per aiutarti a migliorare la tua situazione alla fine del gioco. Li utilizzeremo in Blair Witch per dare vita a situazioni molto più sinistre".

Per quanto concerne il sistema di combattimento, lo sviluppatore Glomb sottolinea il fatto che Blair Witch sarà il primo gioco della compagnia ad avere delle sessioni action, diversamente da quanto sperimentato negli universi a tinte oscure di Layers of Fear e Observer: "Tutto ciò cambia sicuramente l'esperienza di gioco, ma non direi che rappresenti un cambiamento così drastico. Siamo convinti che per creare un'avventura horror davvero spaventosa devi far sentire i giocatori vulnerabili. Quello che vogliamo fare è diversificare le meccaniche del gameplay. Abbiamo già sperimentato sequenze di inseguimenti e fasi stealth ma con Blair Witch vogliamo offrirvi finalmente l'opportunità di difendervi. Detto questo, cerchiamo di progettarlo in modo tale da farvi sentire ancora come se foste delle prede, e non dei cacciatori".

La caccia alle streghe e ai fantasmi assassini di Blair Witch partirà ufficialmente il prossimo 30 agosto, in coincidenza con l'uscita del titolo su PC e in esclusiva console su Xbox One: gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricarlo "gratuitamente" sin dal giorno di lancio. L'avventura horror di Bloober Team potrebbe approdare anche su PS4 e Nintendo Switch in un secondo momento.