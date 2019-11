Blair Witch: l'horror degli autori di Layers of Fear esce a dicembre su PS4

Le fucine digitali del Bloober Team, lo studio di sviluppo polacco che ha dato forma alle avventure a tinte oscure di Layers of Fear e Observer, sfornano un nuovo video di Blair Witch che conferma il futuro approdo su PlayStation 4 del gioco horror disponibile da fine agosto su PC e Xbox One, gratis con Xbox Game Pass.

L'epopea dark realizzata dagli autori europi traendo liberamente spunto dai racconti dell'orrore della serie cinematografica de Il Mistero della Strega di Blair, approderà su PS4 il 3 dicembre prossimo (nella sola edizione digitale, con l'uscita retail prevista successivamente) e vanterà tutti i contenuti della versione originaria, oltre alle migliorie degli update lanciati da fine agosto ad oggi.

L'avventura di Blair Witch ci porta nella foresta di Black Hills per farci indossare i panni di un investigatore chiamato a risolvere il caso di un bambino scomparso, l'ennesima vittima di un qualche tipo di forza soprannaturale che aleggia tra i boschi di questa zona remota del Maryland.

Come illustratoci dal buon Daniele D'Orefice nella nostra recensione di Blair Witch, l'esperimento ludico del team Bloober non ha mantenuto tutte le promesse fatte dagli sviluppatori polacchi ma ha comunque saputo ritagliarsi un importante spazio nell'affollato genere degli horror in soggettiva, e questo grazie alla possibilità di spezzare le fasi thrilling legate alle apparizioni della Strega con delle sessioni tipicamente action incentrate sull'utilizzo di strumenti per difendersi dagli attacchi delle entità demoniache.