Blair Witch: l'horror di Bloober Team disponibile su Oculus Rift, su PSVR quest'estate

Bloober Team, software house specializzata in giochi horror e già autrice di titoli come Layers of Fear e The Medium, ha annunciato l'immediata disponibilità di Blair Witch VR per Oculus Rift (il titolo era già stato pubblicato per visori Oculus Quest).

Lo studio polacco ha celebrato l'arrivo di questa nuova edizione dell'horror game pubblicando il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, utile a gettare un rapido sguardo sulle atmosfere tetre e sulle meccaniche di gioco su cui si basa l'esperienza.

Stando a quanto dichiarato da Bloober Team, Blair Witch Oculus Rift Edition presenta alcune migliorie rispetto alla versione standard per PC, incluse alcune piccole aggiunte di gameplay e un'Intelligenza Artificiale migliorata per Bullet, il cane che ci accompagna fedelmente durante il viaggio orrorifico. Sul versante tecnico abbiamo dei modelli poligonali più avanzati, un sistema di illuminazione rifinito e una maggiore draw distance.



Blair Witch sarà pubblicato anche su PlayStation VR nel corso dell'estate, ma al momento non è stato possibile diffondere una più precisa data di lancio.

Bloober Team ha recentemente stretto una partnership con Konami per lavorare a progetti non ancora annunciati legati alle licenze del publisher nipponico. Dal momento che stiamo parlando di un gruppo di creativi legati a doppio filo con il genere horror, è possibile che Bloober stia sviluppando il nuovo capitolo di Silent Hill. La compagnia sembrerebbe al lavoro su altri tre progetti, conosciuti con i nomi in codice H20, Black e Dum Spiro.