Blair Witch: l'horror psicologico uscirà anche su PS4 e Nintendo Switch?

L'annuncio di Blair Witch all'E3 è stata una delle sorprese più gradite della conferenza organizzata da Microsoft durante la fiera videoludica di Los Angeles. L'horror psicologico di Lionsgate Games è in sviluppo per PC e Xbox One, ma in molti si chiedono se arriverà anche su PS4 e Nintendo Switch.

Le insistenti domande provenienti dalla community di appassionati di giochi horror su PS4 e Switch spingono così gli autori di Bloober Team a fare chiarezza sull'ipotetica esclusività Microsoft sul progetto di Blair Witch, il nuovo horror degli autori di Layers of Fear.

Dalle pagine di Eurogamer.net, lo sviluppatore capo Maciej Glomb spiega che "per ora ci stiamo concentrando su Xbox One e PC, ma in futuro discuteremo dell'approdo del titolo su altre piattaforme". Alle dichiarazioni di Glomb si aggiungono le parole pronunciate dal Lead Writer Basia Kciuk in merito alla versione destinata all'utenza di Nintendo Switch: "Al momento non abbiamo alcun commento da fare a tal riguardo, ma nel frattempo potete sempre divertirvi con gli altri nostri progetti come Layers of Fear e Observation".

Sempre da Maciej Glomb arrivano però delle rassicurazioni sulla volontà degli sviluppatori del team Bloober (e conseguentemente dei vertici del publisher di Lionsgate Games) di dedicarsi quanto prima alla trasposizione di Blair Witch per PS4 e Switch: "La versione Switch (di Layers of Fear e Observation, ndr) non è stata lanciata all'inizio ma poi è uscita, quindi anche con Blair Witch potrebbe ripetersi una situazione simile, ma al momento non sappiamo davvero cosa succederà".

La commercializzazione di Blair Witch su PC e Xbox One è prevista per il 30 agosto di quest'anno e, come spesso avviene in questi casi, sarà il successo commerciale ottenuto su queste piattaforme a decretare il destino delle future versioni PS4 e Nintendo Switch.