Blair Witch: nuovo trailer per l'horror degli autori di Layers of Fear

Nel corso dell'odierno appuntamento con Inside Xbox, Microsoft ha annunciato la data di lancio di Blair Witch, il nuovo titolo di stampo horror sviluppato presso Bloober Team, già autori di produzioni note come Observer e Layers of Fear.

Blair Witch farà molto presto il suo debutto: sarà infatti disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dal 30 agosto. Microsoft ha confermato che l'horror game sarà incluso sin dal day one all'interno del catalogo del sempre più apprezzato Xbox Game Pass, che tra le altre cose ha accolto l'arrivo di un pezzo da novanta come Devil May Cry 5.

Il tutto è stato accompagnato da un nuovo trailer dell'horror psicologico, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, e che ci consente di tornare ad immergerci per qualche breve istante all'interno delle spaventose e disturbanti ambientazioni all'interno delle quali ci muoveremo in compagnia del nostro fido cana Bullet. In attesa del lancio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Blair Witch per ulteriori approfondimenti sul nuovo horror degli autori di Layer of Fear.