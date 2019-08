Blair Witch: il nuovo trailer in 4K vi accompagna in boschi spaventosi

Gli sviluppatori di Blobber Team si preparano all'ormai piuttosto imminente esordio di Blair Witch sul mercato videoludico, ma nell'attesa offrono ai videogiocatori una ulteriore occasione per dare uno sguardo al titolo.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo trailer in 4K dedicato alla produzione horror. Il video ci accompagna alla scoperta delle inquietanti atmosfere in cui ci ritroveremo ad agire all'interno di Blair Witch. In particolare, il filmato si concentra su boschi oscuri e misteriosi, pronti ad incutere timore nei videogiocatori che si ritroveranno ad attraversarli. Per prepararvi alla pubblicazione del gioco e alle sue atmosfere, vi proponiamo il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Nel corso del mese di luglio, il gioco di Bloober Team, software house già nota al pubblico per aver realizzato Layers of Fear, è tornato a spaventare i giocatori con un primo gameplay trailer di Blair Witch, che ha consentito di dare uno sguardo allo stile e al combat system che caratterizzeranno il titolo horror. Vi ricordiamo che la pubblicazione di Blair Witch è ormai imminente: il gioco approderà infatti su Xbox One e PC il prossimo 30 agosto. Per maggiori informazioni sul titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Blair Witch, a firma di Francesco Fossetti.