Blair Witch: riapre la caccia alle streghe nella Video Anteprima dalla Gamescom 2019

Annunciato all'E3 di Los Angeles, Blair Witch di Bloober Team (autori di Layers of Fear e Observer) arriverà su Xbox One e PC il 30 agosto, alla Gamescom abbiamo potuto provare una nuova demo e scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori.

Se anche a voi era sembrato piuttosto particolare l'annuncio di un videogioco ispirato a un film del 1999, il nostro video chiarirà tutte le perplessità, dato che stiamo parlando di un titolo che ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un videogame di Bloober Team.

Preparatevi dunque ad affrontare l'orrore che alberga nella foresta di Black Hills insieme al fedele cane Bullet, che ci aiuterà a ritrovare una via d'uscita dopo che la strega di Blair si manifesta sotto forma di di forza della natura, mutando di volta in volta l'ambientazione.

Per contrastarla saremo però armati solo di torcia, telecamera con visore notturno, cellulare e walkie-talkie. Non esattamente un equipaggiamento da farvi restare tranquilli, no? Ecco che le cose cominciano dunque a farsi interessanti.

Ma non vogliamo dirvi di più, preferiamo lasciarvi al video che trovate, come sempre, in cima alla news. Se volete approfondire, potete leggere la nostra anteprima di Blair Witch anche in versione "da lettura", o dare un'occhiata all'ultimo trailer di gameplay di Blair Witch.