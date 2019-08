Blair Witch: riapre la caccia alle streghe nella Video Recensione del nuovo gioco di Bloober Team

Bloober Team, già autori di Layers of Fear e Observer, presentano Blair Witch, gioco horror ora disponibile in esclusiva console su Xbox One, gratis su Xbox Game Pass dal day one. Se volete saperne di più, ecco la nostra video recensione.

L'avventura dark di Blair Witch, confezionata dagli sviluppatori polacchi traendo liberamente spunto dai racconti dell'orrore della serie cinematografica di culto de Il Mistero della Strega di Blair, ci catapulta nel bel mezzo della foresta di Black Hills per andare alla ricerca di un bambino scomparso per cause ignote, l'ennesima vittima di una forza soprannaturale che si aggira in quei boschi da tempo immemore.

L'approccio scelto dal Bloober Team per tratteggiare l'esperienza ludica e autoriale di Blair Witch attinge a piene mani dal lavoro svolto su Layers of Fear e Observer, come dimostrano i frequenti colpi di scena e i cambi di inquadratura ricchi di pathos. Alle formule già consolidate dei titoli del passato, gli autori europei hanno innestato degli elementi action che contribuiscono a spezzare il ritmo della trama per dare all'utente la possibilità di difendersi dagli attacchi a sorpresa della Strega e delle sue creature d'ombra.

Per un ulteriore approfondimento sul nuovo progetto del Bloober Team, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione e alle puntuali considerazioni di Daniele D'Orefice e della nostra recensione di Blair Witch.