Blair Witch torna a spaventare i giocatori nel primo gameplay trailer

Bloober Team ha pubblicato oggi il primo gameplay trailer ufficiale di Blair Witch, trapelato nei giorni scorsi in bassa qualità OffScreen e ora finalmente disponibile in alta risoluzione e senza tagli.

Il video della durata d poco superiore a 1:30 minuti permette di dare uno sguardo a vari elementi del progetto come la visuale in prima persona, l'esplorazione delle varie ambientazioni, il sistema di controllo, l'interazione ambientale, il combat system ed il legame con il cane Bullet.

Sviluppato dagli autori di Observer e Layers of Fears, Blair Witch ha preso una strada diversa rispetto ai precedenti giochi dello studio, in questo caso ci troviamo di fronte ad un horror psicologico in prima persona che ci metterà sulle tracce della Strega di Blair, riprendendo il gameplay alla base di popolari titoli Jumpscare come Outlast.

Blair Witch sarà disponibile dal 30 agosto in formato digitale su Xbox One, Xbox One X, One S e PC Windows 10, in seguito il gioco dovrebbe arrivare anche su PS4 e Nintendo Switch sebbene non ci siano ancora conferme dirette in merito. Come sappiamo però Microsoft è sempre più interessata a portare i suoi franchise su tutte le principali piattaforme e Blair Witch potrebbe seguire proprio questa strada, così da aumentare le probabilità di successo commerciale.