Blake Jorgensen di Electronic Arts loda la retrocompatibilità di Xbox One X

Parlando durante la, il responsabile finanziario di Electronic Arts,, si è detto soddisfatto di, citando in particolare la retrocompatibilità, aspetto a cui Microsoft ha dedicato molte risorse.

Oltre a lodare le specifiche tecniche della console, Jorgensen si sofferma sulla retrocompatibilità, definendola "semplicemente perfetta", per il CFO di Electronic Arts questa funzionalità permette di allungare notevolmente la vita commerciale dei giochi, di fatto molti giochi usciti durante la scorsa generazione di console possono ancora essere apprezzati dai giocatori.

Jorgensen loda poi la scelta di Microsoft di ampliare continuamente il catalogo dei giochi retrocompatibili, a tal proposito, il responsabile finanziario di EA afferma che anche la sua compagnia sta sperimentando un servizio di streaming che permetterà di accedere a tutti i giochi del catalogo, tuttavia al momento non ci sono altri dettagli in merito. Secondo alcuni rumor, il servizio EA Access potrebbe presto essere espanso con l'introduzione di giochi più datati appartenenti alle vecchie generazioni di console, restiamo in attesa di saperne di più.