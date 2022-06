Blanc: cerbiatti e lupacchiotti collaborano nella nuova avventura per PC e Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct Mini del 28 giugno, le fucine digitali di Gearbox Publishing hanno sfornato il video d'annuncio di Blanc, un'avventura cooperativa con protagonisti due cuccioli di lupo e cerbiatto.

Sviluppata dal team di Casus Ludi, l'esperienza narrativa di Blanc vede i due piccoli di lupo e cerbiatto accantonare i propri istinti primordiali per collaborare ed evitare una morte prematura. I due cuccioli, infatti, sono stati colti alla sprovvista da una tempesta di neve abbattutasi sul loro bosco e, lontani dai rispettivi branchi, dovranno fare affidamento l'uno sull'altro per seguire le orme lasciate dalle loro famiglie nella neve.

L'altra particolarità di questo progetto emerge da ogni sequenza del reveal trailer: ci riferiamo ovviamente allo stile grafico scelto dai ragazzi di Casus Ludi per donare all'opera l'aspetto di un disegno 2D animato e rigorosamente in bianco e nero, una scelta che sembra sposarsi alla perfezione con il setting narrativo dell'opera.

L'intera avventura vissuta dal cerbiatto e dal lupacchiotto verrà infatti raccontata senza alcun testo o altri "stratagemmi cartooneschi": al netto delle licenze artistiche prese dagli sviluppatori per tratteggiare (letteralmente!) il mondo di gioco, la storia di Blanc sarà all'insegna del realismo, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di emozioni restuite al giocatore dalla strenua lotta per la sopravvivenza e dall'amicizia che vedremo sbocciare tra i due protagonisti.

Prima di lasciarvi ai commenti e al video di annuncio, vi informiamo che Blanc sarà disponibile nel febbraio del 2023 su PC (Steam ed Epic Store) e in esclusiva console su Nintendo Switch.