Blanc: la toccante avventura con lupi e cerbiatti ha una data su PC e Switch

Nel corso del Nintendo Indie Woorld, Gearbox Publishing ha riaperto una finestra sull'universo di Blanc per annunciare la data di lancio di questa toccante avventura con cerbiatti e lupacchiotti.

Realizzata da Casus Ludi, Blanc è un'esperienza narrativa che vede per protagonisti due cuccioli di lupo e cerbiatto 'costretti' ad accantonare momentaneamente i propri istinti primordiali per superare l'inverno ed evitare, così facendo, una morte prematura.

L'improbabile coppia dovrà fare appello a tutto il proprio coraggio per trovare la via di casa e riunirsi ai rispettivi branchi. Lo stile di gioco confezionato dalla software house indipendente trae spunto dalla simbiosi tra i due cuccioli sperduti per spronare gli utenti a risolvere gli enigmi ambientali e le sfide della natura selvaggia collaborando con il proprio partner.

Senza nulla togliere alla cooperativa (locale o a schermo condiviso), la peculiarità di questo progetto è certamente rappresentata dallo stile grafico adottato da Casus Ludi per disegnare (letteralmente!) gli scenari e i personaggi per donargli l'aspetto di un bozzetto 2D animato e rigorosamente in bianco e nero.

In chiusura dell'ultimo video gameplay, Gearbox Publishing fissa per il 14 febbraio 2023 la data di lancio ufficiale di Blanc su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.