Blasphemous 2 in azione: il nuovo metroidvania atteso per l'estate 2023

Eravamo alla Gamescom 2021 quando Blasphemous 2 venne annunciato per il 2023, ma da quel momento del seguito dell'apprezzato Blasphemous si sono perse le tracce. Almeno fino al Nintendo Indie World Showcase di aprile 2023, dove l'opera targata The Game Kitchen ha fatto il suo esordio vero e proprio.

Nel corso della trasmissione è stato infatti mostrato il reveal trailer di Blasphemous II, che ci ha offerto un assaggio del gameplay del nuovo capitolo. Il gioco si pone in diretta continuità con il predecessore non solo in ambito audiovisivo e di atmosfera, ma in termini ludici, ponendosi come un metroidvania che promette di rivelarsi ancora più ricco e complesso rispetto a quanto visto nell'opera del 2019 (che potete riscoprire leggendo la nostra recensione di Blasphemous).

Il trailer conferma inoltre l'anno di lancio già rivelato in passato: il gioco arriverà nel corso del 2023, precisamente durante l'estate. Manca per adesso una data d'uscita più precisa, ma è stato confermato che Blasphemous II arriverà non solo su Nintendo Switch ma anche su PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, distribuito da Team 17.

Non ci sarà dunque da aspettare ancora troppo a lungo per il nuovo Action/Adventure 2D di The Game Kitchen: come vi è sembrato il reveal trailer?