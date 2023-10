Blasphemous 2, ecco la data d'uscita su PS4 e Xbox One: arriverà prima di quanto pensiate

Agosto è stato un mese importante per la scoperta del crudele metroidvania Blasphemous 2, più bello del primo ed incantevole sotto moltissimi aspetti. Gli utenti dell'ecosistema PC e delle console ammiraglie di casa Sony e Microsoft, senza dimenticare Switch, hanno già giocato l'intera avventura, ma quando arriverà Blasphemous 2 su PS4 e Xbox One?

Per la fortuna dei primi fan di Blasphemous che giocheranno su queste console, la risposta è sopraggiunta proprio nel corso delle ultime ore: dopo che il titolo è uscito dai radar mediatici per diverse settimane e ha raggiunto un picco di utenti di Blasphemous 2 su Steam triplicato rispetto al primo capitolo, ecco che è approdato su YouTube un trailer ufficiale da parte di Team 17. Blasphemous 2 uscirà prima di quanto pensiate su PlayStation 4 e Xbox One.

Il video in questione, dal titolo "Accolades Trailer", rivela che il gioco giungerà sui suddetti scaffali videoludici nell'arco dei prossimi giorni. Avete capito bene: manca davvero poco all'approdo di questa seconda iterazione sulle console old-gen. Blasphemous 2 arriverà in pompa magna su PS4 e Xbox One il 2 novembre 2023. Impazienti di poter mettere finalmente le mani sul titolo? Siete pronti a risvegliarvi nei panni del Penitente e a farvi strada fra i numerosi e temerari nemici che si pareranno dinnanzi al vostro cammino?