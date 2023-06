Blasphemous 2, leak sulla data d'uscita dal PS Store: annuncio al Summer Game Fest?

Lo scorso aprile, assieme al suo primo concreto trailer, è stato confermato che Blasphemous 2 sarebbe uscire durante l'estate 2023, sebbene non fossero stati forniti dettagli maggiori sulla data d'uscita. Ma una grossa anticipazione sembra sia emersa in queste ore sul PlayStation Store.

Come segnalato dal portale Gematsu, la pagina di Blasphemous II sullo store digitale di Sony è si aggiornata con un nuovo filmato dedicato al gioco e che si conclude con una data, fissata al 24 agosto 2023. Al momento The Game Kitchen non ha ancora rivelato in maniera definitiva quando il loro nuovo Metroidvania sarà disponibile, ma a questo punto non è affatto da escludere che la conferma arrivi già a strettissimo giro.

Considerate le tempistiche, Blasphemous II potrebbe essere presente al Summer Game Fest stasera 8 giugno: l'evento di Geoff Keighley potrebbe avere dunque spazio anche per la prossima opera di The Game Kitchen, mostrando il nuovo trailer e confermando il debutto del gioco per il prossimo 24 agosto. Non resta dunque che sintonizzarsi sulla conferenza per scoprire se sono davvero questi i piani per Blasphemous II che, lo ricordiamo, uscirà non solo su PlayStation 5 ma anche su PC via Steam, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.