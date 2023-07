Blasphemous 2: un leak svela il peso e la data del preload

A pochi giorni dall'uscita di Blasphemous 2, un leak ha anticipato i dettagli sulle dimensioni occupate dal metroidvania su disco e sulla data in cui sarà possibile iniziare a scaricare tutti i file.

A svelare queste informazioni è il sempre ben informato PlayStation Game Size, account Twitter che analizza il database PlayStation alla ricerca di tutti i dettagli riguardanti le future uscite o le patch di titoli già in commercio. Stando alle dichiarazioni del noto profilo social, Blasphemous 2 sarà davvero leggero e, in maniera simile al suo predecessore, occuperà pochissimo spazio: si parla infatti di 2,186 GB per la versione 1.002.000. Ovviamente questi dati fanno riferimento alla sola versione PS5 e non si tiene in considerazione un'eventuale patch del day one che potrebbe alterare in positivo o in negativo la quantità di spazio richiesta dal gioco.

Per quello che riguarda il preload, potremo iniziare a scaricare tutti i dati necessari all'avvio della seconda avventura con protagonista il Penitent One a partire dal 22 agosto 2023.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 24 agosto 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (GOG, Epic Games Store e Steam). Gli sviluppatori hanno anche confermato che Blasphemous 2 arriverà su Xbox One e PlayStation 4, ma bisognerà aspettare ancora un po' per le versioni old-gen.