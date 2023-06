Blasphemous 2, non solo current-gen: annunciate le versioni PS4 e Xbox One

In occasione del Summer Game Fest 2023 è stata annunciata la data d'uscita per Blasphemous 2, fissata al 24 agosto 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. A sorpresa, però, il nuovo episodio della serie sbarcherà anche sui sistemi Sony e Microsoft di vecchia generazione.

Attraverso un comunicato ufficiale via Twitter, i ragazzi di The Game Kitchen hanno confermato che i lavori sulle versioni PS4 e Xbox One di Blasphemous II sono cominciati e dunque l'atteso metroidvania sarà a disposizione anche per coloro che ancora non hanno compiuto il salto verso la nuova generazione. Sulle precedenti piattaforme PlayStation e Xbox, però, si dovrà attendere un po' più a lungo in quanto le edizioni old-gen non saranno disponibili subito dal 24 agosto assieme alle altre già confermate.

Blasphemous II arriverà su PS4 e Xbox One nel corso dell'autunno 2023, con The Game Kitchen che per il momento non ha rivelato esattamente da quando il gioco sarà disponibile. Il nuovo capitolo di Blasphemous si prepara dunque ad arrivare un po' ovunque, nel tentativo di lasciare un segno ancora più profondo del suo passaggio rispetto al predecessore: la nostra recensione di Blasphemous vi ricorda le qualità ed i limiti del primo gioco, nella speranza che in questi anni gli autori abbiano fatto tesoro dei feedback ricevuti per confezionare una nuova esperienza ancora più appassionante.