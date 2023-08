Blasphemous 2: i primi 15 minuti del brutale metroidvania nel nuovo video gameplay

A poco più di una settimana di distanza dal debutto, gli sviluppatori di Blasphemous 2 hanno deciso di mostrare al pubblico un nuovo filmato incentrato sulle fasi iniziali della seconda avventura con protagonista il Penitent One.

Grazie al video in questione, possiamo sin da subito scoprire che l'apertura di questo capitolo include un sistema completamente diverso rispetto a quanto visto nel primo Blasphemous. Come si può vedere nel filmato di gameplay, il protagonista non inizierà la sua avventura con un'arma predefinita ma verrà permesso al giocatore di scegliere con quale strumento di morte dare il via a questo nuovo massacro. Potremo scegliere fra un poderoso mazzafrusto, due agili lame gemelle ed una robusta lama curva. Questo conferma inoltre che non dovremo utilizzare una sola arma come nel vecchio episodio, durante il quale si poteva combattere esclusivamente con Mea Culpa, la spada in dotazione allo spaventoso personaggio.

Possiamo inoltre notare che lo stile dei filmati d'intermezzo è stato profondamente cambiato rispetto a quelli del primo Blasphemous e che la mappa riprende nello stile e nelle funzionalità quella delle ultime versioni del predecessore, migliorata sotto ogni punto di vista rispetto a quella tanto criticata del day one.

Prima di lasciarvi al video gameplay, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 24 agosto 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Blasphemous 2 arriverà anche su PS4 e Xbox One, ma solo in un secondo momento.