Blasphemous 2, sorpresa per i fan: in arrivo una ricchissima Collector's Edition fisica

Blasphemous 2 ha fatto il suo esordio sul mercato lo scorso 23 agosto su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch: oltre al formato digitale, su console è stato distribuito anche in formato fisico attraverso un'edizione standard senza particolari contenuti aggiuntivi. Ma adesso per i collezionisti arrivano grandi sorprese.

Attraverso un apposito trailer il publisher Selecta Games rivela la produzione di una Collector's Edition per l'apprezzato Metroidvania di The Game Kitchen, che già solo dalla presentazione promette di essere davvero piena di contenuti: oltre al gioco in formato retail e una confezione di discrete dimensioni, l'edizione per collezionisti offrirà una steelbook, un manuale d'istruzioni, 2 CD con le musiche composte da Carlos Viola, una guida strategica, una moneta in metallo, un set di carte, il certificato di autenticità, un artbook, una lettera di ringraziamento degli sviluppatori e infine codici digitali per il download della colonna sonora.

Ci sarà tuttavia da aspettare un po' prima di mettere le mani sopra questa ricchissima Collector's Edition: la distribuzione è infatti prevista per la primavera 2024 in una data non ancora confermata. Inoltre, verranno prodotte solamente edizioni per PlayStation 5 e Nintendo Switch, nulla invece per Xbox Series X/S. Per ingannare l'attesa potete intanto recuperare la nostra recensione di Blasphemous 2, così da avere un'idea più chiara sulle potenzialità dell'opera se ancora non l'avete mai provata.

Oltre alle versioni per le console di attuale generazione, ricordiamo inoltre che Blasphemous 2 è disponibile anche su PS4 e Xbox One dallo scorso novembre.