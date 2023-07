Blasphemous 2: al via la nuova stagione di Indie con al centro il gioco di Team 17

Alcuni mesi fa abbiamo visto l'atteso metroidvania Blasphemous 2 in azione, la cui uscita è prevista per l'ormai imminente agosto 2023. Tuttavia, come riportato tra le pagine del PlayStation Blog, agosto è il mese di Team 17 e dei suoi importanti progetti videoludici indipendenti sempre più vicini alla loro pubblicazione.

Il mercato videoludico sta per accogliere Moving Out 2, Blasphemous 2, Gord e Classified: France '44, pronti ad offrire grandi esperienze tutte diverse da loro. La stagione degli Indie del mese in arrivo si apre proprio con Moving Out 2, il simpatico titolo fortemente incentrato sulla componente cooperativa ed improntato sul divertimento. Moving Out sta per tornare in grande stile, grazie la presenza della modalità online che garantirà la presenza di un gameplay ancor più accattivante.

La mesata degli Indie continua con Blasphemous 2, sequel del noto metroidvania 2D che ha entusiasmato tantissimi giocatori nel tempo, complice una qualità tecnica e ludica ben al di sopra delle aspettative. L'attesa del venturo progetto in piena continuità con il capitolo precedente è elevatissima e non vediamo l'ora di conoscere quanto realizzato da The Game Kitchen.

Proseguiamo ancora con Gord, sviluppato da Covenant.dev. Gord è un'avventura strategica in single player incentrata sulla conquista dell'oscurità che alberga nel mondo dark fantasy. "Guida il popolo della tribù dell'Alba mentre si avventura nelle terre proibite. Completa le missioni che plasmano le loro personalità, influenzano il loro benessere e decidono il destino della loro comunità".

È tempo di concludere con Classified: France '44, un gioco basato sulla storia delle forze speciali alleate per indebolire l'opposizione nelle settimane precedenti al D-Day. Il titolo in questione avrà dalla sua una serie di meccaniche strategiche, le quali daranno il via ad un'esperienza basata sulla Seconda guerra mondiale. Pronti a rivivere i momenti che hanno preceduto l'invasione della Francia da parte degli alleati nel '44 con un progetto basato sui combattimenti a turni?

Il mese di agosto è Blasphemous-centrico, complice anche l'annuncio delle versioni PS4 e Xbox one di Blasphemous 2 che hanno entusiasmato i giocatori non ancora approdati alla next-gen di Sony e Microsoft.