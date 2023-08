Blasphemous 2 parte bene su Steam: triplicato il picco utenti del primo gioco

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Blasphemous 2, il nuovo Metroidvania targato The Game Kitchen si è posto come un ottimo seguito capaci di migliorare buona parte dei limiti del predecessore. E gli sforzi degli sviluppatori già sono stati premiati.

Come è possibile notare consultando SteamDB, Blasphemous II ha già raggiunto un picco di 9055 giocatori attivi contemporaneamente in data 26 agosto 2023, due giorni dopo l'esordio ufficiale sul mercato. Si tratta di numeri quasi triplicati rispetto a quanto fatto registrare dal predecessore: il primo Blasphemous non era infatti andato oltre i 3247 utenti, record registrato quattro anni prima poco dopo il debutto su Steam.

In aggiunta, quasi il 92% delle recensioni utenti raccolte da Blasphemous II su Steam sono positive, ad ulteriore riprova di come anche il pubblico sia rimasto sostanzialmente soddisfatto dall'opera The Game Kitchen e nello specifico dalla sua versione PC. In generale Blasphemous 2 è stato considerato un successo dalla critica internazionale, che ha premiato il Metroidvania con un ampio numero di recensioni positive: attualmente la versione PlayStation 5 del gioco gode di una media di 86, con numeri piuttosto simili anche per le edizioni Nintendo Switch (85) e PC (83).

State giocando anche voi Blasphemous II? Diteci nei commenti come vi sembra il nuovo gioco della serie!