Blasphemous 2 è un successo per la critica: piovono voti positivi nelle recensioni

Ci separa ancora qualche giorno dall’arrivo sugli scaffali di Blasphemous 2, il sequel del metroidvania in pixel art che ha affascinato i videogiocatori soprattutto per la sua direzione artistica. In attesa di poter provare il gioco, possiamo dare un’occhiata alle recensioni.

Nel corso del pomeriggio sono infatti state pubblicate molte recensioni di Blasphemous 2, che è stato accolto dalla critica internazionale con un certo entusiasmo. Al momento, su Metacritic, il gioco pubblicato da Team17 vanta una media di 82 per la versione PC e 86 per quella PlayStation.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati al gioco:

Ragequit.gr - Voto: 92/100

Finger Guns - Voto: 90/100

Attack of the Fanboy - Voto: 90/100

Push Square - Voto: 90/100

PlayStation Universe - Voto: 90/100

Areajugones - Voto: 90/100

God is a Geek - Voto: 90/100

GamesRadar - Voto: 90/100

IGN Spagna - Voto: 90/100

Twinfinite - Voto: 90/100

PSX Brasil - Voto: 85/100

Destructoid - Voto: 85/100

PC Invasion - Voto: 85/100

Cultured Vultures - Voto: 85/100

COGconnected - Voto: 84/100

Jeuxvideo.com - Voto: 80/100

Gameblog.fr - Voto: 80/100

DualShockers - Voto: 77/100

PlayStation LifeStyle - Voto: 70/100

PCGamesN - Voto: 70/100

TheGamer - Voto: 70/100

In attesa che il gioco arrivi nei negozi il prossimo 24 agosto 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video gameplay con i primi 15 minuti di Blasphemous 2.