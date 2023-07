Blasphemous 2: il nuovo trailer apre ufficialmente i pre-ordini

Blasphemous 2 è il nuovo capitolo che vede il ritorno del Penitente, le cui avventure riprendono le mosse dal DLC gratuito Wounds of Eventide in cui veniva preannunciata la nascita di un nuovo bambino miracoloso.

Dopo il trailer di Blasphemous 2 che svelava la data d'uscita, nell'ultimo trailer, di meno di un minuto di durata, possiamo dare un rapido sguardo al gioco e, soprattutto, essere informati dell'apertura ufficiale dei pre-order.

Nel corso del gioco, ci ritroveremo al comando del Penitente e, dopo esserci risvegliati in una terra ostile, dovremo subire come penitenza l'eterno ciclo di vita, morte e resurrezione respingendo orde di bizzarre creature in attesa di essere giustiziate, mentre i boss pregustano il momento in cui ci riporteranno nella nostra tomba d'origine, o almeno così pensano.

In questo indie che unisce azione e avventura, sviluppato da The Game Kitchen e distribuito da Team 17, sarà possibile personalizzare l'arsenale delle proprie abilità e delle nostre armi per massimizzare le nostre chance di vittoria. Blasphemous 2 non uscirà solo su current-gen, ma anche su Plasystation 4 e Xbox One.

L'atmosfera del gioco ha tinte fosche e gotiche e le aree da esplorare brulicheranno di minacce e di trappole, ma starà a noi decidere come affrontare l'esplorazione e quale strada imboccare, consapevoli che non ci sarà un solo itinerario per raggiungere la meta.