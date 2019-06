Blasphemous: annunciato in video il nuovo metroidvania per PC e console

Grazie agli oltre 330.000 dollari ottenuti tramite la campagna di crowdfunding avviata su Kickstarter, gli autori di The Game Kitchen confermano l'approdo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Blasphemous, un action metroidvania intriso di elementi ruolistici.

Come possiamo intuire osservando il nuovo filmato di gioco confezionato dagli sviluppatori indipendenti, l'esperienza narrativa e ludica di Blasphemous sarà particolarmente cruenta, con una storia dai toni maturi a far da contorno a un sistema di combattimento che farà della violenza il suo mantra.

Il titolo offrirà ambientazioni liberamente esplorabili e una pletora di armi, abilità ed elementi di equipaggiamento da strappare alle mani marcescenti del demone di turno attraverso la scoperta di dungeon infernali.

L'incubo in pixel art disegnato a mano dagli artisti digitali The Game Kitchen trarrà ispirazione dall'insegnamento offerto dagli ultimi esponenti del genere, come Salt & Sanctuary o Dead Cells, per combinare una trama non lineare e con molteplici bivi narrativi a un sistema di combattimento frenetico e tipicamente hack and slash.

Vi lasciamo perciò al nuovo video di gioco di Blasphemous e rimaniamo in attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale su PC e console.