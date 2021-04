Blasphemous Deluxe Edition, annunciata l'edizione fisica con tanti bonus

Il publisher Sold Out ha annunciato che Blasphemous arriverà in versione fisica durante l'estate, la versione scatolata del gioco (denominata Deluxe Edition) sarà disponibile dal 29 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questa edizione Deluxe include oltre al gioco anche vari contenuti extra: soundtrack digitale composta da 32 brani, artbook digitale di 195 pagine, fumetto digitale, skin personaggio Alloy of Sin e Golden Burden, un set di adesivi e un poster di Cystodia di 180 x 290 mm.

"Siamo felici di poter fare squadra con Team17 ancora una volta per l’edizione fisica di Blasphemous" ha dichiarato Katie Clark, Senior Product Manager pressp Sold Out. "Blasphemous Deluxe Edition è pronto a conquistare, tramite la nuova edizione fisica, sia i fan del gioco, sia i giocatori che potranno immergersi per la prima volta nel mondo di Cystodia."

I preordini apriranno prossimamente solo presso rivenditori selezionati, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Blasphemous: "Il team spagnolo di The Game Kitchen ritorna alla carica con un nuovo titolo iscritto all’albo dei Metroidvania. Blasphemous colpisce in primis per la sua ambientazione ispirata e originale, per l’uso intelligente dell’iconografia Cristiana e per il buon numero di dettagli e segreti che sa regalare ai giocatori più attenti, e ciononostante non riesce a brillare."