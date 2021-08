Blasphemous: il DLC finale è gratis, annunciato il sequel in arrivo nel 2023

Nel corso della Gamescom 2021 giungono succose novità per tutti gli amanti di Blasphemous, l'oscuro metroidvania curato dai ragazzi di The Game Kitchen. Lo studio ha innanzitutto svelato l'arrivo di Wounds of Eventide, il DLC finale del titolo che verrà distribuito in via completamente gratuita il 9 dicembre di quest'anno.

L'acclamato metroidvania con elementi soulslike, che lo scorso aprile superò quota 1 milione di copie vendute globalmente, vedrà dunque concluso il suo arco narrativo quando a alla fine di quest'anno l'espansione Wounds of Eventide verrà distribuita su tutte le piattaforme di riferimento del gioco. Grazie allo spettacolare trailer che vi abbiamo riportato in apertura possiamo farci una prima idea delle ispirate ambientazioni che visteremo e delle creature demoniache che affronteremo nel nostro arduo peregrinare.

The Game Kitchen ha poi riservato una grande sorpresa in chiusura del trailer: la compagnia di sviluppo ha ufficialmente svelato di essere al lavoro su Blasphemous II. Il sequel dell'action game è previsto al lancio per il 2023. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni al riguardo, e non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

In attesa del sequel, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Blasphemous per scoprire tutto sul metroidvania di The Game Kitchen.