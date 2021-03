Blasphemous: il metroidvania in pixel art a quota un milione di copie vendute

Gli sviluppatori di The Game Kitchen, già noti per The Last Door, sono lieti di annunciare che il metroidvania Blasphemous ha raggiunto ad oggi la quota di un milione di copie vendute. Si tratta di un ottimo risultato per il titolo nato come progetto Kickstarter e pubblicato ufficialmente nel 2019 su PC e console.

In quello che sembra essere un vero periodo d'oro per i metroidvania a scorrimento, come testimoniato dai successi di diversi congeneri come Dead Cells e Hollow Knight, Blasphemous riesce dunque a tagliare un traguardo particolarmente importante per il team di sviluppo spagnolo, come potete ben vedere visionando il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Dopo aver già ricevuto una calorosa accoglienza al lancio, il titolo si è arricchito durante lo scorso mese con l'arrivo della corposa espansione gratuita Strife & Run.

Dopo aver raggiunto 1 milione di giocatori, Blasphemous si prepara ad essere conosciuto da altri appassionati essendo stato inserito all'interno dell'elenco dei nuovi giochi gratuiti distribuiti con Twitch Prime a marzo.

Ricordiamo ai lettori che Blasphemous è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per tutte le latre informazioni sul metroidvania fantasy di The Game Kitchen, vi rimandiamo alla nostra Recensione.