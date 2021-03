Blaster Master Zero 3: il frenetico Action 2D di Inti Creates arriverà su Xbox One

Come già annunciato, Blaster Master Zero 3 uscirà il 29 luglio 2021 su PlayStation 4, Switch e PC. Adesso però è ufficiale l'arrivo del titolo anche su Xbox One lo stesso giorno.

Così anche i giocatori della console Microsoft potranno godersi il terzo capitolo della frenetica e spettacolare serie di Action/Platform 2D, nata come reboot del classico Blaster Master uscito su NES. Il titolo è ancora una volta realizzato da Inti Creates, nota per aver precedentemente lavorato sulla serie Azure Striker Gunvolt e, in un passato remoto, aver collaborato con Capcom nella realizzazione delle serie Mega Man Zero e Mega Man ZX che tanto successo hanno riscosso rispettivamente su Game Boy Advance e su Nintendo DS. Non a caso Blaster Master Zero 3 ricalca lo stile ludico ed estetico di Mega Man (come fatto a sua volta da Azure Striker Gunvolt), cosa che attirerà sicuramente l'attenzione dei fan dell'iconico robottino blu.

Questo nuovo episodio, seguito diretto di Blaster Master Zero 2, al momento non sembra discostarsi molto da quanto già sperimentato con i due predecessori sia in termini ludici che in ambito visivo: motivo per cui i fan della serie potrebbero sentirsi subito a casa, se le premesse saranno mantenute. Ricordiamo inoltre che, sempre il 29 luglio, Inti Creates metterà a disposizione anche Blaster Master Zero Trilogy: MetaFight Chronicle, raccolta dei tre episodi completa di contenuti extra.