Blaster Master Zero 3 e Zero Trilogy annunciati, arrivano in estate

Inti Creates ha annunciato Blaster Master Zero 3 e Blaster Master Zero Trilogy, entrambi in arrivo il 29 luglio. Lo studio giapponese continua dunque ad investire su questo brand che ad oggi ha superato quota 100.000 copie vendute.

Blaster Master Zero 3 è il sequel diretto di Zero 2 e sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (via Steam ed Epic Games Store), il primo trailer pubblicato non lascia intravedere grandissime novità rispetto ai primi due episodi della serie: apparentemente ci troveremo di fronte ad un gioco con le stesse meccaniche di Blaster Master Zero e Blaster Master Zero 2 e anche il comparto tecnico non sembra aver subito particolari stravolgimenti, se non per piccole migliorie estetiche e una maggior pulizia grafica.

Blaster Master Zero Trilogy MetaFight Chronicle sarà disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, questo pacchetto includerà Blaster Master Zero, Zero 2 e Zero 3, i primi due giochi presenteranno anche tutti i contenuti extra, inoltre è prevista una Limited Edition in versione fisica con artwork e colonna sonora su CD.

Una bella occasione dunque per riscoprire una serie piuttosto amata in Giappone e che si rifà alle atmosfere dei grandi classici del genere action usciti su console a 8 e 16 bit.