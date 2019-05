Blaster Master Zero: il nuovo video conferma l'arrivo su PC a giugno

Grazie all'ottimo riscontro ricevuto dal pubblico e della critica con Dragon Marked for Death e Blaster Master Zero su Nintendo Switch, gli autori giapponesi di Inti Creates annunciano la trasposizione di quest'ultimo PC con una versione che approderà su Steam il 14 giugno al prezzo di lancio di 9,99 euro.

Ispirato all'omonimo capolavoro approdato su NES nel 1988 sotto l'egida di Sunsoft, Blaster Master Zero manterrà l'impostazione action adventure 2D del titolo originario e offrirà un'esperienza grafica in stile 8-bit che farà felice più di un appassionato.

Traendo spunto dai primi capitoli delle gloriose serie di Mega Man, The Legend of Zelda e Metroid, i ragazzi di Inti Creates amplieranno il mondo di gioco di Blaster Master con nuove aree esplorabili piene di nemici, di trappole e di boss: particolarmente interessanti sono poi gli interventi compiuti per realizzare delle animazioni più raffinate, un ammodernamento generale delle dinamiche di gioco e tante armi aggiuntive.

Nel video di presentazione della versione PC di Blaster Master Zero confezionato dagli sviluppatori nipponici possiamo inoltre ammirare dei brevi spezzoni di gameplay dedicati alla modalità multiplayer cooperativa a due giocatori. Cosa ne pensate di questo titolo? Lo avete già giocato su Nintendo Switch o intendete recuperarlo a metà giugno approfittando del lancio della versione PC su Steam?