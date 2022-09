BlazBlue: il creatore della serie lascia Arc System Works, lavorerà a un nuovo gioco

Toshimichi Mori, il produttore e creatore della serie di BlazBlue, ha annunciato tramite un messaggio su Twitter che lascerà Arc System Works, software house nipponica apprezzata per le sue serie di giochi picchiaduro e divenuta particolarmente nota negli ultimi anni con la pubblicazione di Dragon Ball FighterZ.

Nella sua dichiarazione, Mori ha ripercorso la sua esperienza di quasi 20 anni presso lo studio giapponese, e si è dimostrato consapevole che la sua partenza potrebbe causare preoccupazione tra i fan. In effetti, non è chiaro cosa significhi questa separazione per il futuro della serie BlazBlue, che non vede un'uscita su console da ormai alcuni anni.

"Sono entrato a far parte di Arc System per la prima volta dopo aver lavorato su Guilty Gear X come dipendente di PicPac, e apprezzo molte delle esperienze che ho avuto durante i miei 20 anni lì, sia lavorando per vari titoli di picchiaduro, sia sviluppando il mio titolo BlazBlue, e rimanendo connesso con molti dei nostri utenti. Non ho altro che gratitudine verso lo staff di Arc System Works e gli altri che hanno lavorato con me, così come tutti gli utenti che ci hanno supportato. Grazie dal profondo del mio cuore. Lascerò Arc System Works. Ciò potrebbe causare alcuni sentimenti di ansia, soprattutto tra i fan della serie BlazBlue. Per questo mi scuso sinceramente.

Al momento sto pensando di creare e pubblicare un gioco per gli utenti in qualche modo e concentrerò le mie forze su questo. Il vostro supporto sarebbe molto apprezzato", recita la lettera di Mori tradotta da Gematsu.



L'ultima pubblicazione ufficiale della serie risale a BlazBlue Dark War, titolo mobile i cui server hanno tuttavia chiuso i battenti lo scorso gennaio.