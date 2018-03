BlazBlue Cross Tag Battle arriverà in Estate su PS4 e Switch

ha annunciato che si occuperà della pubblicazione europea di BlazBlue Cross Tag Battle , il nuovo cross-over che unirà i personaggi di BlazBlue, Persona, Under Night e RWBY. Il picchiaduro arriverà durante l'estate anche nel Vecchio Continente su

BlazBlue Cross Tag Battle verrà pubblicato dalla stessa Arc System Works in Asia (il 31 maggio) e in Nord America (il 5 giugno) su PS4, Switch e PC, mentre in Europa il gioco uscirà solo su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso dell'estate grazie a PQube.

Il picchiaduro si presenta come un crossover tra BlazBlue: CentralFiction, Persona 4: Arena, Under Night In-Birth Exe: Late[st] e RWBY, con un roster iniziale composto da 20 personaggi che arriverà a 40 tramite la pubblicazione dei futuri DLC.

Lo sviluppatore ha rivelato che tra i 20 combattenti in arrivo con i DLC ci sarà anche Blake Belladonna di RWBY, senza contare tutti gli altri che verranno confermati durante le prossime settimane. Tra i personaggi confermati nel roster vi segnaliamo Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Hazama, Noel Vermillion, Azrael Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13 ed Es provenienti da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka e Yukiko Amagi da Persona 4 Arena; Hyde, Linne, Waldstein e Gordeau da Under Night In-Birth; Ruby Rose e Weiss Schnee da RWBY.