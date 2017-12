BlazBlue Cross Tag Battle: Iron Tager, Es, Makoto Nanaya, e v-No.13 si uniscono al roster

(software house nota per la serie die al momento parallelamente impegnata sull'attesissimo), ha presentato quattro nuovi personaggi che entreranno a far parte di, picchiaduro in arrivo su PC, PS4 e Switch nel corso del 2018.

Nella fattispecie, abbiamo gli arrivi di Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13, ed Es, personaggi facenti parte dei precedenti episodi della serie di BlazBlue. I lottatori, presentati nel nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vanno ad aggiungersi ad un roster che già poteva contare sui nomi di Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Hazama, Noel Vermillion, and Azrael provenienti da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka, e Yukiko Amagi da Persona 4 Arena; Hyde, Linne, Waldstein, e Gordeau da Under Night In-Birth; e Ruby Rose e Weiss Schnee da RWBY.



Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che BlazBlue Cross Tag Battle arriverà durante il prossimo anno su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Il gioco è tornato recentemente a mostrarsi in azione in occasione della PlayStation Experience 2017.