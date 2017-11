BlazBlue Cross Tag Battle: il nuovo trailer annuncia l'arrivo di Gordeau, Yukiko Amagi e Azrael

Il nuovo trailer dipubblicato danelle scorse ore ha annunciato l'arrivo di altri tre personaggi giocabili all'interno del roster del picchiaduro crossover.

Si tratta di Gordeau da Under Night In-Birth, Yukiko Amagi da Persona 4 Arena e Azrael da BlazBlue. Potete vederli in azione nel video in apertura di notizia.

I tre vanno ad unirsi ai già annunciati Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Hazama e Noel Vermillion da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura e Chie Satonaka da Persona 4 Arena; Hyde, Linne e Waldstein da Under Night In-Birth; Ruby Rose e Weiss Schnee da RWBY.



BlazBlue: Cross Tag Battle è atteso in una data non meglio specificata del 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Purtroppo, non è ancora stato svelato nulla riguardo al possibile arrivo del picchiaduro sul mercato occidentale.