BlazBlue Cross Tag Battle: nuovo trailer gameplay dalla PlayStation Experience 2017

Nel corso della conferenza diallaè tornato a mostrarsi anchecon un nuovo trailer gameplay.

Il filmato, che potete ammirare in apertura, mostra un combattimento tra Yu, Ragna, Hydee e Jin, tutti animati in maniera egregia. Per chi non lo sapesse, BlazBlue: Cross Tag Battle è un picchiaduro crossover sviluppato da Arc System Works in cui saranno presenti lottatori provenienti da numerosi giochi, come BlazBlue: CentralFiction, Persona 4: Arena, French Bread’s Under Night In-Birth, Samurai Shodown, The Last Blade e Monty Oum’s RWBY.

BlazBlue: Cross Tag Battle è atteso in una data non meglio specificata del 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.