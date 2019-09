BlazBlue Cross Tag Battle: svelati gli altri 5 personaggi del Version 2.0 Content Pack

Arc System Works ha svelato l'identità degli altri cinque personaggi del Version 2.0 Content Pack di BlazBlue Cross Tag Battle, pacchetto a pagamento in arrivo a novembre.

Celica A. Mercury da BlazBlue: Central Fiction, Elizabeth da Persona 4 Arena Ultimax, Tohru Adachi da Persona 4 Arena Ultimax, Hilda da Under Night In-Birth e Susanoo da BlazBlue: Central Fiction. Questi cinque lottatori, che potete ammirare in azione nel trailer allegato in cima alla notizia, vanno ad unirsi ai quattro già annunciati lo scorso agosto in occasione dell'EVO 2019, ovvero Yumi da Senran Kagura: Es.tival Versus, Blitztank e Akatsuki da Akatsuki Blitzkampf e Neo Politan da RWBY.

Il Version 2.0 Content Pack di BlazBlue Cross Tag Battle verrà venduto al prezzo di 24,99 euro a partire dal 21 novembre, e oltre ai personaggi sopramenzionati offrirà anche un nuovo scenario, nuove interazioni tra i lottatori e colori. Lo stesso giorno verrà reso disponibile anche una patch gratuita per tutti i possessori del gioco che introdurrà delle importanti modifiche al bilanciamento di tutto il roster. BlazBlue: Cross Tag Battle, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam per PC.