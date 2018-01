BlazBlue Cross Tag Battle: svelati data di uscita e roster di lancio

ha annunciato che BlazBlue Cross Tag Battle uscirà suil 31 maggio in Giappone e il 5 giugno in Nord America. Il roster iniziale sarà composto da 20 personaggi, ma arriverà a 40 con la pubblicazione dei futuri DLC.

Lo sviluppatore ha inoltre rivelato che tra i 20 combattenti in arrivo con i DLC ci sarà anche Blake Belladonna di RWBY, senza contare tutti gli altri che verranno annunciato nel corso delle prossime settimane. Tra i personaggi confermati nel roster vi segnaliamo Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Hazama, Noel Vermillion, Azrael Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13 ed Es provenienti da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka e Yukiko Amagi da Persona 4 Arena; Hyde, Linne, Waldstein e Gordeau da Under Night In-Birth; Ruby Rose e Weiss Schnee da RWBY.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla possibile pubblicazione europea del titolo, in cima e in calce alla notizia trovate un nuovo trailer e nuove immagini tratte da BlazBlue Cross Tag Battle.