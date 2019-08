BlazBlue Cross Tag Battle: il Version 2.0 Content Pack debutta a novembre

Al termine della finale del torneo di BlazBlue: Cross Tag Battle all'EVO 2019 vinta dall'americano Oscar “Shinku” Jaimes, Arc System Work ha annunciato che il picchiaduro riceverà il 21 novembre un contenuto aggiuntivo a pagamento denominato Version 2.0 Content Pack.

L'add-on introdurrà tanti nuovi contenuti, tra cui nove lottatori aggiuntivi, uno scenario inedito e nuove interazioni tra i combattenti del roster. Al momento sono stati confermati solamente Yumi da Senran Kagura: Es.tival Versus, Blitztank e Akatsuki da Akatsuki Blitzkampf e Neo Politan da RWBY. Gl ialtri cinque verranno svelati con l'approssimarsi della data d'uscita. Il lancio del contenuto scaricabile sarà accompagnato dalla pubblicazione di una patch gratuita per tutti i possessori del gioco che introdurrà delle importanti modifiche al bilanciamento di tutti i lottatori. Per celebrare l'annuncio, il team di sviluppo ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Buona visione!

BlazBlue: Cross Tag Battle, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam per PC. Se volete saperne di più sul picchiaduro di Arc System Works, vi invitiamo a leggere la recensione di BlazBlue: Cross Tag Battle a cura di Filippo Facchetti.