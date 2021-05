Blazing Strike: annunciato un nuovo picchiaduro 2D ispirato ai classici Capcom e SNK

Aksys Games e RareBreed Makes Games hanno annunciato un nuovo picchiaduro 2D per PC e console in uscita durante la primavera del 2022. Blazing Strike è un beat em up vecchio stampo ispirato ai grandi classici del genere targati Capcom e SNK.

Blazing Strike cavalca l'ondata della nostalgia e si presenta come un picchiaduro 2D in Pixel Art con un combat system basato su quattro pulsanti per attacchi di varia portata (leggeri, medi e pesanti con pugni e calci) oltre a mosse difensive per parare i capo degli avversari. Presente un Rush Meter per le combo, al momento gli sviluppatori hanno confermato tre diverse modalità: Story Mode, Arcade Mod e VS Mode.

Blazing Strike non vuole rivoluzionare il genere e non nasconde le sue fonti di ispirazione che spaziano da Street Fighter II a Street Fighter Alpha, passando per The King of Fighters, The Art of Fighting, Samurai Shodown e Garou Mark of the Wolves, solamente per citare alcune delle produzioni prese a modello dal team di sviluppo

Il gioco arriverà durante la primavera del prossimo anno su PC e console non meglio specificate, informazioni più precise in merito verranno diffuse nei prossimi mesi, probabilmente in estate ne sapremo di più su Blazing Strike.