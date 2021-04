Bleach Brave Souls arriva su console: l'Action annunciato per PS4

La prima presentazione ufficiale di Bleach: Brave Souls, Action game firmato dagli sviluppatori del team di Klab, risale addirittura all'ormai lontano 2015.

A distanza di ben 6 anni, la produzione amplia la rassegna di piattaforme sulla quale è disponibile. Dopo un esordio iniziale limitato ai soli dispositivi mobile (sia iOS sia Android), il titolo aveva raggiunto i lidi PC nel corso dell'estate del 2020, grazie alla pubblicazione su Steam. Ora, KLab ha annunciato l'intenzione di proporre Bleach: Brave Souls anche all'utenza home console. Ad ospitare questa declinazione videoludica dell'opera manga di Tite Kubo sarà PlayStation 4. L'Action game sarà pubblicato nella sola edizione digitale, con la data di lancio al momento fissata per un generico 2021.



Distribuito nel solo formato free to play, Bleach: Brave Souls si è nel tempo conquistato l'interesse degli appassionati della saga di Ichigo. Dalla prima pubblicazione, il titolo ha infatti totalizzato oltre 55 milioni di download, trovando spazio in ben 148 mercati in tutto il mondo. Per il momento, KLab non ha offerto ulteriori informazioni sulla versione PS4 del gioco, invitando il pubblico a seguire i propri canali ufficiali per aggiornamenti in merito. Contestualmente, è stato inoltre aperto un server Discord appositamente dedicato a Bleach: Brave Souls.