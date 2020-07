Bleach Brave Souls: in arrivo a breve una versione gratis su Steam

A distanza di qualche anno dal debutto su dispositivi Android e iOS, Bleach Brave Souls si prepara ad approdare in forma gratuita (con la possibilità di effettuare acquisti in-game) anche su Steam.

Da poche ore è stata infatti aperta la pagina ufficiale del gioco sullo store digitale Valve, la quale ci permette di scoprire le prime informazioni del gioco. Purtroppo la descrizione del titolo non sembra citare feature esclusive della versione PC, la quale non dovrebbe essere altro che un semplice porting dell'edizione già disponibile su smartphone e tablet.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64bit)

Processore: Intel Core i5-2520M

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: integrata

Attualmente non è stata ancora annunciata la data d'uscita del gioco su Steam, piattaforma sulla quale viene dato in arrivo nel corso dell'estate 2020. In ogni caso è possibile aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri così da ricevere una notifica al momento dell'uscita.

