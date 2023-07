Bleach Soul Resonance, preparate il bankai: il trailer svela l'Action RPG

Giusto in tempo per il debutto di Bleach: Thousand Year Blood War Parte 2 su Disney+, arriva il reveal di un nuovo videogioco dedicato all'opera di Tite Kubo.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, gli sviluppatori di Black Moon Studio hanno infatti alzato il sipario su Bleach: Soul Resonance, Action RPG ambientato nel mondo di Ichigo. Con una prospettiva in terza persona e un focus sui combattimenti all'arma bianca, il titolo ospiterà i personaggi più celebri della serie manga e anime. Nonostante l'apparizione in scena di Rukia e compagni, tuttavia, Bleach: Soul Resonance racconterà una storia completamente originale, slegata dunque sia dagli archi narrativi originali sia dal più recente Thousand-Year Blood War.

Per il momento, le informazioni disponibili in merito alle caratteristiche dell'Action RPG non sono particolarmente numerose, ma Black Moon Studio ha invitato il pubblico ad attendersi presto nuovi aggiornamenti. La finestra di lancio di Bleach: Soul Resonance è infatti fissata al 2024. Nell'attesa, i fan di Tite Kubo possono affilare le Zanpakuto e affinare il proprio Bankai.



Dopo l'arrivo di Bleach: Brave Souls su PS4, Bleach: Soul Resonance viene descritto come una produzione dallo "standard console", ma per il momento sembra che il gioco troverà spazio esclusivamente su dispositivi mobile iOS e Android.