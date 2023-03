Bleak Faith e le critiche per le animazioni 'riciclate' da Elden Ring: Archangel risponde

Le polemiche per le animazioni di Bleak Faith riutilizzate da Elden Ring inducono gli sviluppatori di Archangel a rispondere alle critiche mossegli da chi li accusa di aver 'riciclato' i moveset del capolavoro di FromSoftware per dare forma al sistema di combattimento del loro nuovo soulslike appena approdato su PC.

Dalle pagine del server Discord di Bleak Faith, il team Archangel ricorda che "siamo sempre stati trasparenti sull'utilizzo del Marketplace di Epic e dei pacchetti di animazioni che ritenevamo adatti al nostro tema. Nelle fasi iniziali dello sviluppo abbiamo utilizzato anche dei pacchetti con effetti grafici, ma è stata una perdita di tempo perchè alla fine abbiamo deciso di creare quei contenuti da zero. L'intero mondo di Bleak Faith è sviluppato a mano, con il 10% dei contenuti del comparto artistico che provengono da pacchetti di asset".

Anche il creatore del pacchetto di animazioni utilizzato dal team Archangel per sviluppare Bleak Faith ha riferito di non aver riutilizzato alcun genere di asset proveniente da Elden Ring o altri videogiochi. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli studi Archangel e degli autori del pacchetto di animazioni, vi lasciamo al video di lancio di Bleak Faith Forsaken, il soulslike tra Bloodborne e DmC.