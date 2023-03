Bleak Faith Forsaken: le animazioni 'riciclate' da Elden Ring saranno rimosse

Il team di sviluppo di Archangel è finito al centro di una polemica secondo cui Bleak Faith Forsaken riutilizza alcune animazioni di Elden Ring. Pur avendo specificato di non aver "preso in prestito" alcun asset dall'action-GDR di FromSoftware, lo studio fornisce un nuovo aggiornamento sulla situazione confermando che le animazioni saranno rimosse.

Archangel ha precedentemente affermato di aver regolarmente ottenuto un pacchetto di asset dal marketplace di Epic Games che ha successivamente impiegato all'interno del suo soulslike. Tuttavia la compagnia di Tim Sweeney è intervenuta per specificare che "Ai sensi del Market Distribution Agreement, ciascun venditore del Marketplace dichiara e garantisce a Epic di disporre dei diritti appropriati per caricare i propri contenuti. Come con qualsiasi negozio che ospita contenuti di terze parti, tuttavia, Epic non è in grado di verificare in modo indipendente tali diritti ed Epic non fornisce tale garanzia agli acquirenti del contenuto".

Non potendo contare su tutele di alcun tipo, Archangel ha quindi deciso di rimuovere le animazioni incriminate: "Questo non è soddisfacente per noi e quindi abbiamo preso la decisione di sostituire le risorse acquistate dal negozio nei prossimi giorni (alcune modifiche sono state incluse nelle recenti patch e altre arriveranno nei prossimi giorni). Certamente questa è stata una grande lezione per noi e, si spera, anche per altri creatori indipendenti là fuori sul fatto che le risorse presenti su queste vetrine apparentemente non possono essere acquistate in buona fede".